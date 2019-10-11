NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen...
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" dedi. - İSTANBUL
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