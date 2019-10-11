Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen...
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen...

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" dedi. - İSTANBUL

Jens Stoltenberg, Orta Doğu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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Ypg/pkk silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor
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