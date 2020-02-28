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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, hava savunması dahil Türkiye'ye destek vermektedir"...
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, hava savunması dahil Türkiye'ye destek vermektedir" dedi. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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