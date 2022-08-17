NATO: Kosova'daki tüm toplulukların güvenliği için ne gerekirse yapacağız - Son Dakika
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NATO: Kosova'daki tüm toplulukların güvenliği için ne gerekirse yapacağız

17.08.2022 19:12
NATO: Kosova'daki tüm toplulukların güvenliği için ne gerekirse yapacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Kosova'nın kuzeyindeki varlığını artırabileceğini belirterek, "Kosova'daki tüm toplulukların özgürlüğü ve güvenliği için ne gerekirse yapacağız." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Kosova'nın kuzeyindeki varlığını artırabileceğini belirterek, "Kosova'daki tüm toplulukların özgürlüğü ve güvenliği için ne gerekirse yapacağız." dedi.

Stoltenberg, NATO karargahında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmesinin ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Kurti ile düzenlediği ortak basın toplantısında Stoltenberg, Kosova-Sırbistan gerginliğinde itidal çağrısı yaptı ve söylemlere dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Taraflara diyalog çağrısını yineleyen Stoltenberg, NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) tarafsız olduğunu, bölgede istikrarın tehlike altında olması halinde müdahaleye hazır olduğunu yineledi.

Stoltenberg, 20 NATO müttefiki ve 7 NATO ortağı ülkenin 3 bin 700 askerinin bulunduğu KFOR'un, Kosova halkının güvenliğini sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Son haftalarda olduğu gibi Kosova'nın kuzeyindeki NATO mevcudiyetini artırabileceklerini aktaran Stoltenberg, "Hareketlerimiz orantılı ve ölçülü olacak. Gerginliğin tırmanmasını engellemek ve Kosova'daki tüm toplulukların özgürlüğü ve güvenliği için ne gerekirse yapacağız." dedi.

"Kuzey komşumuza karşı uyanık olmalıyız"

Kosova Başbakanı Kurti ise NATO'nun Kosova'nın altyapısına ve güvenliğine büyük katkılar sunduğunu, NATO'nun tüm operasyonlarına dahil olmak istediklerini, NATO üyesi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mevcut güvenlik ortamında NATO'nun karşılaştığı tehditler, riskler ve sınamaların Kosova tarafından da hissedildiğini dile getiren Kurti, " Rusya'nın Avrupa'ya yönelik zarar verici gündemi altında kuzey komşumuzun (Sırbistan'ın) bize ve bölgeye yıkıcı yaklaşımına karşı Kosova olarak uyanık olmalıyız." diye konuştu.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesine, Kosova'daki Sırplar tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı ve temmuz sonunda ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, Sırbistan ile olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Gerilimin artması üzerine Kosova Başbakanı Kurti, Kosova ile Sırbistan arasında yeni bir çatışma riskinin yüksek olduğunu söylemiş, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Kosova yönetiminin Sırpların yaşadığı ülkenin kuzeyine saldırmayı planladığını iddia etmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Kurti ile Vucic, gerginlik sonrasında 18 Ağustos'ta Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eşliğinde bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO: Kosova'daki tüm toplulukların güvenliği için ne gerekirse yapacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO: Kosova'daki tüm toplulukların güvenliği için ne gerekirse yapacağız - Son Dakika
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