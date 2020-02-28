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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO olarak Türkiye'ye hem politik olarak hem de pratikte...
7 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO olarak Türkiye'ye hem politik olarak hem de pratikte destek olmaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO olarak Türkiye'ye hem politik olarak hem de pratikte destek olmaya devam edeceğiz. Bu konuda ne yapacaklarını müttefikler toplantıda görüştü" dedi. - BRÜKSEL
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