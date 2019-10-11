NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında...
17 dakika önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir" dedi. - İSTANBUL
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