Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında...
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında...

17 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir" dedi. - İSTANBUL

Jens Stoltenberg, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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