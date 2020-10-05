NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye almaktadır.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye almaktadır. Türkiye için desteklerini diğer müttefiklerimizde arttırma konusunda karar almışlardır. Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir" dedi. - ANKARA
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