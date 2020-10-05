NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye almaktadır. Türkiye için desteklerini diğer müttefiklerimizde arttırma konusunda karar almışlardır. Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir" dedi. - ANKARA