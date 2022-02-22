NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz"

22.02.2022 19:05

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz. Müttefikler, Ukrayna'ya kendisini savunmasına yardımcı olacak ekipman ve mali destek sağlıyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Stoltenberg açıklamasında, "NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olağanüstü toplantısını yeni bitirdik. Moskova'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını kınıyoruz. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya girişini de kınıyoruz. Moskova şimdi Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik gizli girişimlerden açık askeri harekata geçti" dedi.

Rusya'nın sorunu tırmandırdığını ifade eden Stoltenberg, "Bu Rusya tarafından ciddi bir tırmanış ve uluslararası hukukun açık bir ihlali. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor. Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma çabalarına zarar veriyor ve Avrupa güvenliği için ciddi sonuçları var" ifadelerini kullandı.

"BU RUSYA'NIN ÜRETTİĞİ BİR KRİZ"

Krizin sebebi olarak Rusya'yı işaret eden Stoltenberg, "Ukrayna'yı, Rusya'nın tekrarlanan provokasyonlarına yanıt vermeme konusundaki itidalinden dolayı takdir ediyoruz. Ukrayna halkı ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz. Müttefikler, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek vermek için birleştiler. Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz ve müttefikler, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olacak ekipman ve sürekli mali destek sağlıyor" dedi.

Rusya'nın askeri varlığına değinen Genel Sekreter, "Rusya aylardır Belarus dahil Ukrayna ve çevresinde büyük bir askeri güç oluşturuyor. 150 binden fazla asker ve savaş uçağı ve saldırı helikopterleri ile. Bir çok birim şimdi ileri muharebe düzeninde konuşlandırıldı. Kamplarının dışında, sahadalar ve saldırmaya hazırlar" diye konuştu.

"İTTİFAK'I SALDIRGANLIKTAN KORUMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

NATO ve müttefiklerinin son derece hazır olduğunu bildiren Stoltenberg, "Son haftalarda müttefikler, İttifak'ın doğu kısmına binlerce asker daha yerleştirdi. ve daha fazlası beklemeye alındı. Yüksek alarmda 100'den fazla jetimiz var. Kuzeyden Akdeniz'e kadar denizde 120'den fazla Müttefik gemisi var. İttifak'ı saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. NATO Müttefikleri ve uluslararası toplumun geri kalanı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan eylemde bulunması halinde bunun yüksek bir maliyeti olacağı konusunda uyardı. Bugün birçok NATO Müttefiki tarafından açıklanan ekonomik yaptırımları memnuniyetle karşılıyorum ve Alman Hükümeti'nin Kuzey Akım 2 boru hattını onaylamama kararı bunlara örnektir" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya diyaloğa dönme çağrısı yapan Stoltenberg, "Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye çağırıyoruz. Bu, bir nesil için Avrupa güvenliğinde en tehlikeli an. Ancak Avrupa ve Kuzey Amerika, NATO'da birlikte güçlü durmaya devam ediyor. Birleşik ve birbirini savunmaya ve korumaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz

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Jens Stoltenberg, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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