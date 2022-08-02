NATO'dan "Ukrayna'ya daha fazla destek" çağrısı - Son Dakika
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NATO'dan "Ukrayna'ya daha fazla destek" çağrısı

02.08.2022 14:11
NATO'dan "Ukrayna'ya daha fazla destek" çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla ve hızlı yardım sağlaması gerektiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla ve hızlı yardım sağlaması gerektiğini bildirdi.

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin arından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ukrayna'ya askeri desteğin öncelikleri konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "NATO ve müttefiklerin, Ukrayna'ya daha da hızlı bir şekilde daha fazla yardım sağlaması hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Karadeniz tahıl girişimi kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasının da görüşüldüğüne dikkati çekerek Birleşmiş Milletler (BM) ve müttefik Türkiye arabuluculuğundaki anlaşmanın tam olarak uygulanmasının önemine işaret etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Jens Stoltenberg, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan 'Ukrayna'ya daha fazla destek' çağrısı - Son Dakika

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