NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini... - Son Dakika

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini...
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:44 Kaynak: AA
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