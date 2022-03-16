NATO: "Putin, Ukrayna'yı hafife aldı""Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız" - Son Dakika
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NATO: "Putin, Ukrayna'yı hafife aldı""Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız"

16.03.2022 18:38

- NATO: "Putin, Ukrayna'yı hafife aldı" "Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı hafife aldığını ifade ederek, "Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi.

- NATO: "Putin, Ukrayna'yı hafife aldı"

" Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı hafife aldığını ifade ederek, "Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı sona erdi. NATO üye devletleri yanında AB, İsveç, Finlandiya ve Gürcistan'ın da katıldığı toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Başkan Putin'in savaşının yol açtığı ölüm ve yıkımı, Ukraynalıların işgale karşı kararlı direnişini ve devam eden desteğimizin önemini sert bir dille anlattı. Hepimiz Ukrayna halkının ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin cesaretini takdirle karşıladık" dedi.

"Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz"

Stoltenberg, "NATO Müttefikleri ve ortakları, Ukrayna'yı yıllarca ekipman ve eğitimle desteklediler. Ukrayna'nın önemli miktarda kritik askeri teçhizatla temel hakkını savunma, özgürlük ve demokrasiyi korumasına yardım ediyoruz. Bugün bakanlar, Ukrayna'ya önemli destek sağlamaya devam etmemiz gerektiği konusunda anlaştılar. Askeri malzeme, mali yardım ve insani yardım dahil. NATO Müttefikleri ve ortakları da milyonlarca Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı.

"NATO bu krize hız ve birlik içinde yanıt veriyor"

"Başkan Putin savaşı durdurmalı. Hemen güçlerini geri çekmeli ve iyi niyetle diplomasiye dönmeli" diyen Stoltenberg, NATO'nun her duruma hazır olduğunu aktardı. Stoltenberg, "Gelecek hafta, müttefik devlet ve hükümet başkanları olağanüstü bir NATO Zirvesi için bir araya gelecek. NATO, Müttefik egemenliğine veya toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyecektir. İttifakı korumak için savunma planlarımızı zaten etkinleştirdik. Hazırlığımızı artırdık. Atlantik'in her iki yakasından birlikler konuşlandırdı. Şu anda İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda. Avrupa'da yüz bin ABD askeri, çoğunlukla İttifak'ın doğu kesiminde doğrudan NATO komutası altında yaklaşık 40 bin asker var. Bu güçler hava savunmasının yanı sıra, hava ve deniz gücü tarafından desteklenmektedir" dedi.

"NATO kara, hava, deniz, siber ve uzay gibi tüm alanlarda çalışma yapacak"

NATO'nun güvenliği konusunda yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Bu yüzden toplu savunmamızı ve caydırıcılığımızı uzun vadede yeniden şekillendirmeliyiz. Bugün askeri komutanlarımızı kara, hava, deniz, siber ve uzay gibi tüm alanlarda seçenekler geliştirmeleri için görevlendirdik" dedi.

"Birlikte daha fazla harcamamız gerekiyor"

Daha sık ve daha fazla sayıda tatbikat yapılması gerektiğini belirten Stoltenberg, NATO'nun daha fazla savunma harcaması yapması gerektiğini vurguladı. Stoltenberg, "Müttefiklerin savunmaya GSYİH'sinin en az yüzde 2'sini aktarması gerekiyor. NATO ortak finansmanı, birlikte çalışmamızı sağlayan temel unsurdur. Ulusal savunma çabaları için bir kuvvet çarpanıdır. Müttefikler arasındaki dayanışmayı gösterir. Güvenliğimiz için bu kritik anda, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki NATO birliği her zamankinden daha önemli" dedi.

"NATO, Ukrayna'ya asker göndermeyecek"

Bir gazetecinin NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği sorusu üzerin Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını aktardı. Rusya'nın NATO üyesi ülkeler için ne derece tehdit taşıdığının sorulması üzerine ise Stoltenberg, "Putin Ukrayna'yı hafife aldı. Yıldırım operasyonu ile bir kaç günde Kiev'i almayı düşündü, ama yanlış hesap yaptı. Ancak Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız. Rusya çok ve çeşitli silaha sahip bir ülke. Ayrıca nükleer silahlara sahip ve bunları kullanabilme iradesini hesaba katmalıyız" dedi.

NATO: Putin, Ukrayna'yı hafife aldı Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız
NATO: Putin, Ukrayna'yı hafife aldı Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız
NATO: Putin, Ukrayna'yı hafife aldı Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız
NATO: Putin, Ukrayna'yı hafife aldı Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NATO: 'Putin, Ukrayna'yı hafife aldı''Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO: "Putin, Ukrayna'yı hafife aldı""Rusya'nın saldırıya devam etme kapasitesini hafife almamalıyız" - Son Dakika
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