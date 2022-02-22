NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni Rus güçlerinin Donbass'a girdiğini ifade etti. - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın 2014'de Ukrayna'yı işgal ettiğini belirterek, 2014'den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni Rus güçlerinin Donbass'a girdiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında 150 binden daha fazla askeri olduğunu belirtti.