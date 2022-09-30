NATO: Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakı gayrimeşru ve yasa dışı - Son Dakika
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NATO: Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakı gayrimeşru ve yasa dışı

30.09.2022 19:58
NATO: Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakı gayrimeşru ve yasa dışı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını duyurdu.

Stoltenberg, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu, bu toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını belirtti.

Bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında görülen en büyük zorla ilhak girişimi olduğunu, Ukrayna topraklarından kabaca Portekiz büyüklüğünde bir alanın Rusya tarafından yasa dışı bir şekilde silah zoruyla ele geçirildiğini kaydeden Stoltenberg, "Sahte referandumlar Moskova'da yapıldı ve uluslararası hukuku tamamen ihlal ederek Ukrayna'ya dayatıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "Bu topraklar Ukrayna'dır. Donetsk Ukrayna'dır. Luhansk Ukrayna'dır. Herson Ukrayna'dır. Zaporijya Ukrayna'dır. Kırım'ın Ukrayna olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

"Zayıflık göstergesi"

Rusya'nın Ukrayna topraklarını ikinci kez zorla ele geçirdiğinin altını çizen Stoltenberg, "Bu, savaşın başlamasından bu yana en ciddi tırmanışı temsil ediyor." dedi.

İlhak kararını "güç değil, zayıflık göstergesi" olarak gören Stoltenberg, "Bu, savaşın planlandığı gibi gitmediğinin ve Putin'in stratejik hedeflerinde tamamen başarısız olduğunun itirafıdır." diye konuştu.

Ukrayna'ya desteğe devam

Stoltenberg, "Putin'in amacı bizi Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak ama bunda başarılı olamayacak." dedi.

Ukrayna'ya destek sağlanmasının hem bu ülkenin kendini savunması hem de NATO müttefiklerinin güvenliği için şart olduğuna işaret eden Stoltenberg, "Putin'in kazanmasını istemiyoruz çünkü kazanırsa Rusya gibi otoriter ülkelerin askeri güç kullanarak hedeflerine ulaşabilecekleri mesajı çıkacaktır. Bu da tüm dünyayı daha tehlikeli hale getirecek." diye konuştu.

Putin'in nükleer söylemi

"Putin'in nükleer söylemi tehlikeli ve pervasızcadır." diyen Stoltenberg, Putin'in nükleer meseledeki duruşuyla ilgili değişiklik görmediklerini ifade etti.

Stoltenberg, şunları aktardı:

"Rusya'nın yaptıklarını yakından takip ediyoruz. Rusya, nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiğini anlamalıdır. Eğer nükleer silah kullanırlarsa bunun Rusya için ciddi sonuçları olacaktır. Bu, Rusya'ya çok açık bir şekilde iletildi."

Ukrayna'nın NATO üyeliği

Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO: Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakı gayrimeşru ve yasa dışı - Son Dakika

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