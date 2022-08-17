NATO, Zaporijya nükleer tesisinde UAEA'nın incelemesine izin verilmesini istedi - Son Dakika
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NATO, Zaporijya nükleer tesisinde UAEA'nın incelemesine izin verilmesini istedi

17.08.2022 17:34
NATO, Zaporijya nükleer tesisinde UAEA'nın incelemesine izin verilmesini istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesini ve acilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) incelemesine izin verilmesini istedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesini ve acilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) incelemesine izin verilmesini istedi.

Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın Zaporijya nükleer tesisindeki duruma değindi.

Tesisin Rus askerlerince ele geçirilmesinin nükleer santralin güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bu durum nükleer kaza ve olay riskini artırmakta, Ukrayna ve komşu ülkelerin halkları ile uluslararası camiayı tehlikeye atmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının incelemesine izin verilmesi ve Rus askerlerinin çekilmesi aciliyet taşımaktadır."

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, Zaporijya nükleer tesisinde UAEA'nın incelemesine izin verilmesini istedi - Son Dakika

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