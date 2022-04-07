NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracakNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam... - Son Dakika
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NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracakNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam...

07.04.2022 17:18

- NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önlemektir" NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO...

- NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

"NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önlemektir"

BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verilen desteğin güçlendirilmesi konusunda karara vardığını açıklayarak, "NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önlemektir" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. NATO'nun Rusya'nın işlediği savaş suçlarını kınadığını ve Ukrayna'ya desteği arttırma konusunda anlaştığını aktaran Stoltenberg, Rus ordusunun son günlerde Ukrayna'da işlediği savaş suçlarına değinerek, "Müttefikler, yakın zamanda Rusya'nın kontrolünden kurtarılan Bucha'da ve diğer yerlerde gördüğü korkunç savaş suçlarını kınıyor" dedi.

Stoltenberg, "Bu vahşetlerin sorumlularının adalete teslim edilmesi gerekir. NATO müttefikleri uluslararası soruşturma çabalarını destekliyor" dedi.

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteği güçlendirmek konusunda anlaştığını belirten Stoltenberg, "Müttefikler çok şey yapıyor ve daha fazlasını yapmaya kararlılar. Cesur Ukraynalıların evlerini ve ülkelerini savunmasına ve işgalci güçleri geri püskürtmesine yardımcı olmak için müttefiklerimiz insani yardım ve mali desteği artırıyor" dedi.

Stoltenberg, NATO'nun siber güvenlik yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı korunmasına yardımcı olacak ekipman sağlanacağını da sözlerine ekledi.

"Gürcistan ve Bosna Hersek'te savunma yetenekleri güçlendirilecek"

Stoltenberg, müttefikler ve ortakların savunma yeteneklerini güçlendirmelerine ve kendilerini savunmalarına yardımcı olma konusunda NATO üyelerinin anlaştıklarını söyleyerek, "Gürcistan ve Bosna-Hersek de dahil olmak üzere diğer ortaklara yardım etmek ve kendilerini savunma yeteneklerini güçlendirmek için farkındalık, güvenlik, iletişim ve siber gibi alanlarda geniş bir NATO paketi aracılığıyla desteğimizi artırabiliriz" dedi.

"Bu savaşın NATO ile Rusya arasında bir savaşa dönüşmesini önleyeceğiz"

Stoltenberg, NATO müttefikleri ve ortakları tarafından getirilen yaptırımların "Putin'in savaş makinesine zarar verdiğini" belirterek, NATO'nun savaşın büyümesini önlemeyi amaçladığını açıkladı. Stoltenberg, "Önemli olan, NATO müttefiklerimizin Ukrayna'ya askeri desteğinin yanı sıra insani, mali ve savunma desteği sağlamasıdır. Aynı zamanda NATO'nun ana sorumluluğu müttefiklerimizi korumak ve savunmak ancak bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önlemektir" dedi.

"NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek"

Stoltenberg, "NATO, doğrudan çatışmaya dahil olmayacak. NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak Ukrayna'ya birçok farklı şekilde destek sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Donbass'ta büyük bir çatışma bekliyoruz"

Savaşın bitmesi gerektiğine dikkat çeken Stoltenberg, "Bu savaşı bitirmenin en kolay yolu, Putin'in tüm birliklerini geri çekmesi ve savaşı sona erdirmek için ciddi diplomatik çabalara girmesidir. Ancak gerçekçi olmamız gerekiyor ki Putin'in hedefini değiştirdiğine dair hiçbir belirti yok. Yani bir Rus geri çekilişi görmüyoruz. Aynı zamanda Donbass'ta büyük bir çatışma bekliyoruz ve bu nedenle bugün Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamanın aciliyetinin vurgulanmasının nedeni budur" dedi.

"Savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanma riski var"

Savaşın uzun sürebileceği ve kayıpların devam edeceğine dair uyarıda bulunan Stoltenberg, "Bu savaş haftalarca, aylarca ve muhtemelen yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor. Savaş devam ederse her şeyden önce Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek. Dolayısıyla bu her şeyden önce bir trajedidir. Savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanma riski de var" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı önlemektir" dedi.

NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracakNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam...
NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracakNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam...
NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracakNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam...
NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracakNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam...

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracakNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam... - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracakNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "NATO'nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam... - Son Dakika
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