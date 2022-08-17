NATO, Kosova-Sırbistan geriliminde müdahale uyarısını yineledi - Son Dakika
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NATO, Kosova-Sırbistan geriliminde müdahale uyarısını yineledi

17.08.2022 18:04
NATO, Kosova-Sırbistan geriliminde müdahale uyarısını yineledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova'ya gerginliği tırmandırmama çağrısı yaparak, istikrarı korumak için NATO'nun müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova'ya gerginliği tırmandırmama çağrısı yaparak, istikrarı korumak için NATO'nun müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, son aylarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginliğin yatıştırılması çağrısında bulundu.

Stoltenberg, son günlerde sahada durumun iyileştiğini, Belgrad ve Priştine'nin gerilimin tırmanmasını engelleme sorumluluğu bulunduğunu kaydetti. Taraflara itidal çağrısı yapan Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"NATO sahadaki durumu yakından izlemeye devam etmektedir. KFOR barışı koruma misyonumuz, BM'nin verdiği yetkisine odaklanmış durumdadır. İstikrarın tehlikeye girmesi halinde KFOR müdahale etmeye hazırdır. KFOR, Kosova halkına güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlanması için gereken tedbirleri alacaktır."

Stoltenberg, Sırbistan ile Kosova'nın aralarındaki farklılıkları çözmek için diyalog kurması gerektiğini vurguladı ve AB kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştina Diyaloğu sürecini desteklediklerini, tarafların bu süreçte yapıcı olması gerektiğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, diyalog süreci kapsamında yarın Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eşliğinde bir araya gelecek.

"Herhangi bir çatışma ihtimalini önlemek istiyoruz"

Vucic de yarınki toplantının zor geçmesini beklediğini, Kosova ile neredeyse tüm konularda anlaşmazlıkları bulunduğunu belirtti.

"Gerginliğin tırmanması veya herhangi bir çatışma ihtimalini önlemek istiyoruz." diyen Vucic, NATO'nun Kosova'daki rolüne saygı duyduklarını, NATO ile iş birliğini artırmak istediklerini ifade etti.

Vucic, barış ve istikrarın Sırbistan için hayati önemde olduğunu, ülkesinin sorumlu davrandığını söyledi.

" Balkanlar'ın, Brüksel'deki veya dünyadaki herkesi bıktırdığını biliyorum. Herkes bizim sızlanmalarımızı dinlemekten usandı." diyen Vucic, Sırbistan halkına yönelik saldırıların arttığını, Sırbistan'a yönelik sınır ihlali suçlamalarının doğru olmadığını savundu.

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Sırbistan-Kosova gerilimi: Balkanlar'da yine savaş çıkar mı? Sırbistan-Kosova gerilimi: Balkanlar'da yine savaş çıkar mı? Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Brüksel'e barış ve istikrarı korumak için gidiyorum' Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Brüksel'e barış ve istikrarı korumak için gidiyorum'
Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, Kosova-Sırbistan geriliminde müdahale uyarısını yineledi - Son Dakika

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