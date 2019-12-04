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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını...
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını yineledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını yineledi. Bizim amacımız savaşmak değil, savaşları engellemektir. Bir müttefike saldırıldığında cevap verilecektir. 5'inci maddede bütün müttefiklerimizin anlaştığı üzerinde karar aldığını söyleyebilirim" dedi. - LONDRA
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