Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını...
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını...

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını yineledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını yineledi. Bizim amacımız savaşmak değil, savaşları engellemektir. Bir müttefike saldırıldığında cevap verilecektir. 5'inci maddede bütün müttefiklerimizin anlaştığı üzerinde karar aldığını söyleyebilirim" dedi. - LONDRA

Jens Stoltenberg, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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