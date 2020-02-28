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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam...
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti"
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:14 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti"
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