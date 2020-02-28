NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam...

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti"

Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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