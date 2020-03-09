NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir" - Son Dakika
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir' - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir" - BRÜKSEL

Jens Stoltenberg, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:59 Kaynak: İHA
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