NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg : " Türkiye Suriye 'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir" - BRÜKSEL

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Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim