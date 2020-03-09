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- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
6 saat önce
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir" Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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