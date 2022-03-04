NATO Genel Sekreteri "Ukrayna'da ilerleyen günlerin daha kötü olabileceği" uyarısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri "Ukrayna'da ilerleyen günlerin daha kötü olabileceği" uyarısında bulundu Açıklaması

04.03.2022 15:59
NATO Genel Sekreteri "Ukrayna'da ilerleyen günlerin daha kötü olabileceği" uyarısında bulundu Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın ilerleyen günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın ilerleyen günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı.

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere NATO karargahındaki olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'da saldırılarına devam eden Rusya'nın "daha ağır silahlar" getirmesinin muhtemel olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşı, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı" olarak niteledi.

Rusya'nın Ukrayna'da tüm dünyanın kınaması gereken acımasız ve sebepsiz bir işgal yürüttüğünü, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyleyen Stoltenberg, "Önümüzdeki günler muhtemelen daha kötü olacak. Daha fazla ölüm, daha fazla acı ve daha fazla yıkımla." değerlendirmesinde bulundu.

"NATO, Rusya'yla savaş istemiyor"

Stoltenberg, "Putin'i bu savaşı derhal durdurmaya, tüm kuvvetlerini koşulsuz Ukrayna'dan çekmeye ve şimdi gerçek diplomasi çabaları girişimine çağırıyoruz." diyerek, Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Putin'in, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna halkının gücünü hafife aldığının altını çizdi.

NATO'nun, Rusya'yla ilişkisinin artık "uzun vadede temelden değiştiğine" dikkati çeken Stoltenberg, "Biz (NATO), bu çatışmanın bir parçası değiliz ve bunun tırmanıp Ukrayna dışına yayılmamasını sağlama sorumluluğumuz var çünkü bu daha da yıkıcı, daha tehlikeli olur ve daha fazla insan acı çeker. NATO, Rusya'yla savaş istemiyor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, bugünkü toplantılara, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in de katıldığına dikkati çekerek "Rusya'nın saldırganlığına yanıt olarak Finlandiya ve İsveç'le koordinasyon ve bilgi paylaşımımızı güçlendirmeye karar verdik. Her iki ülke de şu anda krizle ilgili tüm NATO istişarelerine katılıyor." dedi.

NATO, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan etmeyecek

İttifakın Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan etmeyeceğini veya asker göndermeyeceğini yineleyen Stoltenberg, NATO'nun bu adımı atması durumunda, Avrupa'da tam teşekküllü bir savaşın olabileceği, çok daha fazla ülkenin yer aldığı ve çok daha fazla insani acıya neden olabilecek bir durumla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediğimiz yıkımları görüyoruz' dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediğimiz yıkımları görüyoruz' dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO verdiği eğitimle 2014 yılındaki durumuna kıyasla Ukrayna ordusunu çok daha güçlü hale getirdi' dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO verdiği eğitimle 2014 yılındaki durumuna kıyasla Ukrayna ordusunu çok daha güçlü hale getirdi' dedi.

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri 'Ukrayna'da ilerleyen günlerin daha kötü olabileceği' uyarısında bulundu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri "Ukrayna'da ilerleyen günlerin daha kötü olabileceği" uyarısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
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