NATO ve Danimarka doğal gaz boru hatlarına "sabotajı" görüştü - Son Dakika
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NATO ve Danimarka doğal gaz boru hatlarına "sabotajı" görüştü

28.09.2022 12:08
NATO ve Danimarka doğal gaz boru hatlarına "sabotajı" görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov, denizden geçen Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntısı sonrası kritik altyapıların korunmasını ele aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov, denizden geçen Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntısı sonrası kritik altyapıların korunmasını ele aldı.

Stoltenberg ile Bodskov, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Toplantıdan sonra Stoltenberg, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Danimarka'nın değerli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Stoltenberg, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında İsveç ve Danimarka açıklarında görülen gaz sızıntısına yol açan "sabotajı" görüştüklerini bildirdi.

Stoltenberg, "NATO ülkelerinde hayati öneme sahip altyapıların korunmasını ele aldık." ifadesini kullandı.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. AB de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

YORUMLAR
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Kuzey Akım boru hattında olan gaz sızıntılarını inceleyen Danimarka ve İsveç'ten, 'muhtemelen kasıtlı bir sabotaj' açıklaması Kuzey Akım boru hattında olan gaz sızıntılarını inceleyen Danimarka ve İsveç'ten, 'muhtemelen kasıtlı bir sabotaj' açıklaması Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj ihtimali güçleniyor Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj ihtimali güçleniyor İsveç'ten bir heyet NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyor İsveç'ten bir heyet NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyor
Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Danimarka, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO ve Danimarka doğal gaz boru hatlarına 'sabotajı' görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO ve Danimarka doğal gaz boru hatlarına "sabotajı" görüştü - Son Dakika
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