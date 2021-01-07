NATO: ABD'deki görüntüler şoke edici, seçim sonucuna saygı gösterilmeli - Son Dakika

NATO: ABD'deki görüntüler şoke edici, seçim sonucuna saygı gösterilmeli

07.01.2021 00:09
NATO: ABD'deki görüntüler şoke edici, seçim sonucuna saygı gösterilmeli, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu.

Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, " Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Barikatlar aşılarak Kongre binasına girildi

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti.

Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Jens Stoltenberg, Washington, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika NATO: ABD'deki görüntüler şoke edici, seçim sonucuna saygı gösterilmeli - Son Dakika


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