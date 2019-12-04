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NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin'in yükselişi ele alındı.
7 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin'in yükselişi ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin'in yükselişi ele alındı. Bizim güvenliğimize olan etkileri görüşüldü. Çin'in silahsızlanma konusundaki çabalara katılması için cesaretlendirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi. - LONDRA
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