Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin'in yükselişi ele alındı.
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, 'İlk kez Çin'in yükselişi ele alındı. - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin'in yükselişi ele alındı.

7 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin'in yükselişi ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin'in yükselişi ele alındı. Bizim güvenliğimize olan etkileri görüşüldü. Çin'in silahsızlanma konusundaki çabalara katılması için cesaretlendirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi. - LONDRA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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