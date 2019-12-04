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NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "Rusya'yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı.
7 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "Rusya'yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, " Rusya'yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı. Güçlü bir caydırma ve savunma için çalışmaların arttırılmasına Rusya'yla iletişim kanallarının açık kalınmasına karar verildi" dedi. - LONDRA
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