Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "Rusya'yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı.
Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, 'Rusya'yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı. - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "Rusya'yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı.

7 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "Rusya'yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg,

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, " Rusya'yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı. Güçlü bir caydırma ve savunma için çalışmaların arttırılmasına Rusya'yla iletişim kanallarının açık kalınmasına karar verildi" dedi. - LONDRA

Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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