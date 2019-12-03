NATO Genel Sekreteri: Polonya veya Baltık ülkelerine saldırı olursa karşılık veririz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İttifak, Polonya veya Baltık ülkelerine saldırı gerçekleştirilmesi halinde bu duruma karşılık verecek." dedi.



NATO Zirvesi öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Stoltenberg, "Bizler böylece Rusya'ya güçlü bir sinyal göndermeyi hedefliyoruz. Polonya'ya veya Baltık ülkelerine saldırı gerçekleştirilmesi halinde bu duruma karşılık verilecek." dedi.