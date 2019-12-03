Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri: Polonya veya Baltık ülkelerine saldırı olursa karşılık veririz
Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri: Polonya veya Baltık ülkelerine saldırı olursa karşılık veririz - Son Dakika Dünya

NATO Genel Sekreteri: Polonya veya Baltık ülkelerine saldırı olursa karşılık veririz

7 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İttifak, Polonya veya Baltık ülkelerine saldırı gerçekleştirilmesi halinde bu duruma karşılık verecek." dedi.

NATO Genel Sekreteri: Polonya veya Baltık ülkelerine saldırı olursa karşılık veririz, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İttifak, Polonya veya Baltık ülkelerine saldırı gerçekleştirilmesi halinde bu duruma karşılık verecek." dedi.


NATO Zirvesi öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Stoltenberg, "Bizler böylece Rusya'ya güçlü bir sinyal göndermeyi hedefliyoruz. Polonya'ya veya Baltık ülkelerine saldırı gerçekleştirilmesi halinde bu duruma karşılık verilecek." dedi.

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Jens Stoltenberg, Polonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:12 
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