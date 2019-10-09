NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak için İstanbul'a gidecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak için İstanbul'a gidecek.
İstanbul'da gerçekleştirecek olan üst düzey görüşmelerin ardından Stoltenberg'in bir basın toplantısı düzenleyeceği de belirtildi. Stoltenberg Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:36
Gomis'ten Türkiye açıklaması: Hayatımın bir döneminde İstanbul'da yaşamak istiyorum Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı