Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek
Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak için İstanbul'a gidecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak için İstanbul'a gidecek.


İstanbul'da gerçekleştirecek olan üst düzey görüşmelerin ardından Stoltenberg'in bir basın toplantısı düzenleyeceği de belirtildi. Stoltenberg Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

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Jens Stoltenberg, İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:36 
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