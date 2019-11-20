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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Farklılıklarımızın üstesinden gelmeliyiz"

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birliği için müttefiklerin, aralarındaki farklılıkların üstesinden gelmesi gerektiğine dikkati çekti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birliği için müttefiklerin, aralarındaki farklılıkların üstesinden gelmesi gerektiğine dikkati çekti.

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Stoltenberg, gündemde aralıkta düzenlenecek Liderler Toplantısı'na hazırlık, külfet paylaşımı, terörle mücadele, Rusya ve Çin gibi konuların olduğunu söyledi.

Stoltenberg, ittifak içinde sorunlar bulunup bulunmadığına ilişkin soruya cevaben, NATO'nun Avrupalı ve Kuzey Amerikalı müttefikleri her gün bir araya getirerek sorunları tartışma ortamı sağladığını ifade etti.

"Çoğu zaman müttefikler, aralarındaki konularda anlaşma sağlıyor ve kararlar alıyoruz. Ancak zaman zaman ticaret, İran nükleer anlaşması ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki gibi konularda görüş ayrılıkları oluşuyor." diyen Stoltenberg, "Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki birlik için farklılıklarımızın üstesinden gelmeliyiz." vurgusunu yaptı.

Stoltenberg, NATO'nun anlaşmazlıklara rağmen gücünü koruduğuna dikkati çekerek, Avrupa'nın Kuzey Amerika'dan uzaklaşması halinde sadece ittifakın değil, Avrupa'nın da zayıflayacağını söyledi.

AWACS'lar geliştirilecek

Erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu geliştirmek için NATO'nun yakın zamanda bir milyar dolarlık kontrata imza atacağı bilgisini paylaşan Stoltenberg, bunun ortak kabiliyetlerin modernleştirilmesi konusuna verilen önemi gösterdiğini ifade etti.

Stoltenberg, NATO'nun aynı zamanda 2035'ten sonra AWACS'ların yerine ne tür ekipmanların alınabileceği konusunu da görüştüğünü kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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