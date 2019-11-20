NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Farklılıklarımızın üstesinden gelmeliyiz'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birliği için müttefiklerin, aralarındaki farklılıkların üstesinden gelmesi gerektiğine dikkati çekti.



Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Stoltenberg, gündemde aralık ayında düzenlenecek liderler toplantısına hazırlık, külfet paylaşımı, terörle mücadele, Rusya ve Çin gibi konuların olduğunu söyledi.