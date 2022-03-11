NATO Genel Sekreteri Stoltenberg AA'ya konuştu: (2) - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg AA'ya konuştu: (2)

11.03.2022 12:54
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg AA'ya konuştu: (2)

MERVE GÜL AYDOĞAN AĞLARCI/ÖMER TUĞRUL ÇAM - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'daki savaşın ülke sınırlarının dışına taşmaması ve bitirilmesi için sorumluluğu bulunduğunu, bu nedenle çatışmanın doğrudan parça olmayacaklarını belirterek uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin de...

MERVE GÜL AYDOĞAN AĞLARCI/ÖMER TUĞRUL ÇAM - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'daki savaşın ülke sınırlarının dışına taşmaması ve bitirilmesi için sorumluluğu bulunduğunu, bu nedenle çatışmanın doğrudan parça olmayacaklarını belirterek uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin de NATO ile Rusya arasında tam kapsamlı bir savaş anlamına geleceğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen Stoltenberg, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı ve Donbas'a girmesi sonrasında NATO'nun Doğu Avrupa'da varlığını artırmaya başladığını hatırlatan Stoltenberg, "Ukrayna'yı işgalden sonra NATO bu bölgede karada, havada ve denizde askeri varlığını ciddi şekilde artırarak daha da güçlendirdi." diye konuştu.

Stoltenberg, Doğu Avrupa'ya daha fazla asker ve uçak gönderdiklerini ifade ederek "Aynı zamanda NATO'da Arktik bölgesinden Akdeniz'e kadar daha uzun vadeli konumlanmanın sonuçları hakkında değerlendirme başlatıyoruz." dedi.

NATO neden savaşın parçası olmayacak?

Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar yapıldığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı bitirmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri, mali ve insani yardımları sürdürdüklerini belirtti. Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bu savaşın genişlemesine değil, bitirilmesine yardım etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle bu savaşın daha kötüye gitmemesine, Ukrayna'nın sınırlarının ötesine geçmemesine odaklanıyoruz. Çünkü bu daha fazla acı, daha fazla sivil kaybı, daha çok ölüm ve yıkım anlamına gelecektir. Bu nedenle NATO askerlerini sahaya, uçaklarını hava sahasına göndermiyoruz. Ukrayna'daki hayal kırıklığını anlıyorum. Ancak aynı zamanda Ukrayna sınırlarının ötesine geçecek bir tırmanmanın daha fazla acı, daha fazla ölüme yol açacağını düşünüyorum. Bu nedenle savaşa doğrudan müdahil olmayacağız."

Uçuşa yasak bölge neden olmaz?

Stoltenberg, Ukrayna'da neden uçuşa yasak bölge ilan etmediklerini açıklarken daha önce Bosna Hersek'te ve Libya'da uçuşa yasak bölge ilan edildiğini ancak Ukrayna'da durumun farklı olduğunu ifade etti. Stoltenberg sözlerini şöyle bitirdi:

"Bir uçuşa yasak bölge uygulaması yapmak sadece bunu ilan etmek değildir. Bu, uçuşa yasak bölgeyi uygulamak için askeri güç kullanmaktır. Bu durumda (Ukrayna'da) NATO'nun Rus hava savunma sistemlerine karşı büyük hava saldırıları düzenlemesi anlamına gelecektir. Üstelik sadece Ukrayna'da değil. Belarus ve Rusya içinde de bu durum geçerli. Ayrıca bu Rus uçaklarıyla doğrudan karşı karşıya gelme anlamı taşımaktadır. Bu da büyük ihtimalle NATO ile Rusya arasında tam kapsamlı bir savaş anlamına gelecektir. Bunun sonucu da sivil kayıpları, şu anda Ukrayna'da gördüğümüzden çok daha büyük yıkım olacaktır."

(Bitti)

YORUMLAR
500
Antalya Diplomasi Forumu başladı (5) Antalya Diplomasi Forumu başladı (5) Antalya Diplomasi Forumu 2022 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Antalya Diplomasi Forumu başladı (4) Antalya Diplomasi Forumu başladı (4)

Togo Cumhuriyeti, Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg AA'ya konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 19:03:48. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg AA'ya konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement