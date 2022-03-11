NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

11.03.2022 11:32
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere dün gece saatlerinde kente gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sabah saatlerinde forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'ne geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Yürüyerek merkeze giren Stotenberg'e, Bakan Çavuşoğlu salonları tanıttı ve bilgilendirmeler yaptı. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapacak.

(İHA)

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

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Kaynak: İHA

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