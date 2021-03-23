Stoltenberg: "Barış görüşmeleri, Afganistan'da kalıcı bir siyasi çözüme giden tek yol" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da kalıcı bir siyasi çözüme giden tek yolun taraflar arasında yapılan barış görüşmeleri olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. NATO karargahına yaptığı ilk ziyaretinde Blinken'i karşılama fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Stoltenberg, "Transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için eşsiz bir fırsatımız var. Biden yönetiminin ittifakların yeniden yapılandırılması ve NATO'nun güçlendirilmesi konusundaki mesajını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. NATO 2030 girişimimizin amacı budur. Çünkü Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, terörizm tehdidi, siber saldırılar ve nükleer silahların yayılması, yıkıcı teknolojiler, Çin'in yükselişi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi gibi büyük küresel zorluklarla karşı karşıyayız" dedi.

Hiçbir ülke ve kıtanın bu zorluklarla baş edemeyeceğini ancak NATO'nun birlikte hareket ettiğini ifade eden Stoltenberg, "Bugünkü toplantımızda, bu yılın sonunda Brüksel'de yapılacak zirvemize hazırlanırken, bu bağı nasıl güçlendirdiğimizi değerlendirmek için bir fırsatımız olacak. Zirvede gelecek için iddialı bir transatlantik gündem belirleyeceğiz" diye konuştu.

ABD'nin 1 Mayıs'ta Afganistan'daki birliklerini çekme planına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, şu an bu sürecin yeniden değerlendirildiğini hatırlatarak, "Bugün NATO Müttefiklerimizle ilk düşüncelerimizin bir kısmını paylaşmak için buradayım. Ama belki daha da önemlisi, dinlemek ve danışmak için buradayım. Çünkü müttefikler böyle yapar" dedi. Blinken, "Taktik kararlar bir yana, bu çatışmayı sorumlu bir şekilde sona erdirmek ve askerlerimizi tehlikeden uzaklaştırmak için NATO Müttefiklerimizle birlikte hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Afganistan tarafları arasında yapılan barış görüşmelerinin desteklendiğini belirten Stoltenberg de barış görüşmelerinin Afganistan'da siyasi bir çözüme giden tek yol olduğunu söyledi.

"Bu nedenle, ABD'nin barış görüşmelerini yeniden başlatma çabalarını güçlü bir şekilde destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullanan Stoltenberg, "Çünkü kalıcı bir çözüme ulaşmanın tek yolu bu. Bunu başarmak için tüm tarafların iyi niyetle müzakere etmesi gerekir. Buna bölgedeki tüm aktörleri de dahil etmemiz gerekiyor. Şiddetin azaldığını görmemiz gerekiyor. Taliban'ın El Kaide dahil uluslararası teröristleri desteklemeyi bırakması gerekiyor" dedi.

Şubat 2020'de Donald Trump yönetimi ve Taliban arasına varılan anlaşmaya göre ABD'nin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'daki birliklerini çekmesi gerekiyor.

(İHA)