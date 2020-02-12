NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Birlikte terörizmle mücadele etmeye kararlıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Birlikte terörizmle mücadele etmeye kararlıyız' - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Birlikte terörizmle mücadele etmeye kararlıyız"

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Birlikte terörizmle mücadele etmeye kararlıyız ve DEAŞ'in geri dönmemesini garanti altına alacağız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Birlikte terörizmle mücadele etmeye kararlıyız ve DEAŞ'in geri dönmemesini garanti altına alacağız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından kameraların karşına geçti. Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, Savunma Bakanlarının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu geniş kapsamlı olarak ele aldıklarını ve bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için NATO'nun daha fazla neler yapabileceğinin görüşüldüğünü kaydetti. Bölgede terörizmin arttığını belirten Stoltenberg, "Bu nedenle NATO ve NATO müttefikleri uzun yıllardır bölgede faaliyet gösteriyor. Bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalışarak DAEŞ'i yenmek için kayda değer bir ilerleme kaydettik" dedi.

IRAK'TA NATO EĞİTİM MİSYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ KABUL EDİLDİ

Stoltenberg, "Bugün müttefik bakanlar, Irak'a desteğimizi tekrar teyit etti ve prensip olarak bölgede NATO'nun eğitim misyonunu geliştirmeyi kabul etti. İlk olarak bu, NATO'nun mevcut eğitim faaliyetlerinden bazılarını üstlenmeyi içeriyor. Bakanlar ayrıca bu ilk adımın ötesinde neler yapabileceğimizi görüşmeyi de kabul etti" şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE TERÖRİZMLE MÜCADELE ETMEYE KARALIYIZ"

Stoltenberg, "NATO, Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'ta ve biz Irak'ta sadece hoş karşılandığımız sürece kalacağız. Çünkü NATO, Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı duyuyor. Yaptığımız her şey, Irak hükümeti ile yakın istişare ve koordinasyon çerçevesinde olacak. Irak liderleri ile yakın temas kurmaya devam ediyorum" dedi. NATO'nun Irak'taki ilerleyişine yönelik yapıcı görüşmeleri olduğunu belirten Stoltenberg, "Birlikte terörizmle mücadele etmeye kararlıyız ve DEAŞ'ın geri dönmemesini garanti altına alacağız. Son yıllarda Irak halkı ve Irak güçleri terörizmle mücadelede büyük cesaret ve bağlılık gösterdiler, fedakarlıklarını takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, "Bakanlar ayrıca, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu daha geniş kapsamlı görüştüler. NATO'nun terörle mücadele etme, istikrar sağlama ve bölge genelindeki ortaklıkları güçlendirme konularında daha fazla neler yapabileceğini araştırmaya karar verdiler" dedi.

TALİBAN VURGUSU

Afganistan'ı da ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "NATO, Afganistan içi müzakerelerin önünü açabilecek ABD liderliğindeki barış çabalarını tamamen destekliyor. Ancak Taliban'ın şiddetin azaltılması konusunda hem istekli hem de yetenekli olduklarını göstermesi gerekiyor" diye konuştu. Stoltenberg,"Misyonumuzun amacı, Afgan güvenlik güçlerini güçlendirmektir. Böylece terörle mücadele edebilir ve barış için uygun koşullar yaratabilirler. Yarın, tüm ortaklarımızla görüşmelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Jens Stoltenberg, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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