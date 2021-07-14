NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bosna Hersekli bakanlarla iş birliğini görüştü - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile iş birliği konularını ele aldı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Stoltenberg'in Turkovic ve Podzic ile NATO'nun Bosna Hersek ve bölge ile ilişkisini geliştirme yollarını görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre bakanlar, ikili görüşmelerinin ardından Stoltenberg'in başkanlığında, NATO'ya bağlı Kuzey Atlantik Konseyi'nin reform programı ve müttefiklerle gelecekteki siyasi diyaloğun tartışılacağı bir toplantıya katılacak.

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun Bosna-Hersek'in reform çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirterek Bosna Hersek'e, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'na katkıları dolayısıyla teşekkür etti.