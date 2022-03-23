NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız" - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız"

23.03.2022 16:42
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarınki zirvede liderlerin Ukrayna'daki savaş konusunda kararlar alacağını, ittifakın caydırıcılığını artırmayı hedefleyeceklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarınki zirvede liderlerin Ukrayna'daki savaş konusunda kararlar alacağını, ittifakın caydırıcılığını artırmayı hedefleyeceklerini söyledi.

Stoltenberg, yarın düzenlenecek olağanüstü zirve öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyen Stoltenberg, İttifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını bildirdi.

Stoltenberg, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını belirtti.

NATO'nun savaşın tarafı olmadığını vurgulayan Stoltenberg, "(Ukrayna için) NATO üyeliği, zirvenin gündeminde olmayacak." dedi ancak liderlerin Rusya'nın saldırısı altındaki ülke için daha fazla destek sağlamak için anlaşacaklarını kaydetti.

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Jens Stoltenberg, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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