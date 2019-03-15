NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Christchurch'te Camilere Yönelik Korkunç Terör Saldırılarını...
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA
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