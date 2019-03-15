Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Christchurch'te Camilere Yönelik Korkunç Terör Saldırılarını...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Christchurch'te Camilere Yönelik Korkunç Terör Saldırılarını...

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA

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