NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Covid-19'a yakalandı

10.05.2022 22:07
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Covid-19'a yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Lungescu, Stoltenberg'in Covid-19'a karşı tamamen aşılı olduğunu ifade ederek, hafif semptomları olduğunu aktardı.

Lungescu, Stoltenberg'in görevlerini evden çalışarak yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı.

(İHA)

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Jens Stoltenberg, Koronavirüs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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