NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

21.10.2020 19:08
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada taraf olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştü. Stoltenberg görüşmede, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

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Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz - Son Dakika Dünya

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