Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye NATO için önemli. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırı konusunda meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, "Türkiye NATO için önemli. Sadece IŞİD ile mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." dedi.


Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesinin (NATO PA) Londra'daki toplantısı sırasında konuştu.

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Jens Stoltenberg, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:42 
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