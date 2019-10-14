NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye NATO için önemli. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırı konusunda meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, "Türkiye NATO için önemli. Sadece IŞİD ile mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." dedi.
Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesinin (NATO PA) Londra'daki toplantısı sırasında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:42
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