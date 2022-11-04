Stoltenberg, İstanbul'daki görüşme biter bitmez mesajı yayınladı: Erdoğan'a tahıl anlaşmasındaki hayati rolü nedeniyle teşekkür ettim - Son Dakika
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Stoltenberg, İstanbul'daki görüşme biter bitmez mesajı yayınladı: Erdoğan'a tahıl anlaşmasındaki hayati rolü nedeniyle teşekkür ettim

04.11.2022 21:58

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği 2,5 saatlik görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Erdoğan'a tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesindeki rolü nedeniyle teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmeyi sosyal medya mesajında değerlendirdi. Erdoğan tarafından ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesindeki hayati rolü nedeniyle teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESELESİ

Erdoğan ile görüşmesinde ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularının sonuçlandırılmasını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, iki ülkenin üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini kaydetti.

DÜN DE BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "20 gün sonra tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE GIDA KRİZİNİ ÖNLEDİ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu söyledi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizi konusunda devreye girmesiyle ilgili "Türkiye dünya gıda krizini önledi" dedi

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"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Stoltenberg konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin önemli beklentileri var İsveç ve Finlandiya ile yapılan muhtırada. Ben de bu beklentilerinizi paylaşıyorum. Finlandiya ve İsveç terörle mücadelede Türkiye ile işbirliklerini artırdılar. Daha fazla iade ve sınır dışı olayları olmaya başladı. Kısıtlamalar kalktı. İttifaka güçlü desteği için Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

"TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜ BİR KERE DAHA ORTAYA ÇIKARDI"

Milyonlarca insan Ukrayna'dan gelecek tahıla ihtiyaç duyuyor. Eğer bu ihracat gerçekleşmezse milyonlarca insan mağdur olur, milyonların beslenmesi buna bağlı. Hafta sonu yaşanan bu sorunun giderilmesi ve tahıl anlaşmasına dönülmesi çok önemliydi. Erdoğan'a bir kez takdirlerimi iletiyorum. Türkiye'nin oynadığı kritik rolü bir kere daha ortaya çıkardı. Ayrıca Türkiye esir takasında da önemli roller oynadı. Gerçek anlamda sorunun çözülmesi elbette savaşın sona ermesi ile mümkündür. Artan fiyatlar savaşın kendisinin bir sonucudur."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Stoltenberg, İstanbul'daki görüşme biter bitmez mesajı yayınladı: Erdoğan'a tahıl anlaşmasındaki hayati rolü nedeniyle teşekkür ettim - Son Dakika

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