NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama Açıklaması

28.06.2022 17:05
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yapacağı görüşme öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın olası üyelikleri konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ancak "hiçbir şey için...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yapacağı görüşme öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın olası üyelikleri konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ancak "hiçbir şey için söz veremeyeceğini" söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Kamu Forumu'nun açılış konuşmasını yaptı ve soruları yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, bunun tarihi başvurular olduğunu, iki ülkenin olası üyeliklerinin hem bu ülkelerin hem de NATO'nun güvenliğini artıracağını belirtti.

Stoltenberg, yeni ülkelerin NATO'ya katılması sırasında müttefiklerin güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye terör gibi konularda ciddi endişeler ifade etti. Hiçbir NATO ülkesinin terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmediğini hepimiz biliyoruz. Binlerce insan öldü. Bu terör saldırılarının sorumlusu PKK ve diğer gruplar. PKK bir terör örgütüdür. Sadece birçok NATO üyesi değil, Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç de PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamaktadır. Türkiye ile oturup terörle mücadele için nasıl daha fazla şey yapılabilir konusunu konuşacağız."

Terörle mücadelenin NATO için de güvenlik tehdidi olduğunu ifade eden Stoltenberg, iki ülkenin katılım sürecinde Türkiye'nin endişelerinin ele alınmasının meşru olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, "Hiçbir şey için söz vermiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve İsveç Başbakanı Andersson ile birçok kez konuştum. Bugün tekrar görüşeceğiz. Umarım ilerleme sağlarız. Önce görüşelim, daha sonra bilgi veririz." dedi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi'ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi'ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz.
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
16:21 Bakan Nebati'den "Görevden alınacak" iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 17:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement