NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Navalnyi açıklaması - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus Muhalif Alexei Navalny'nin zehirlenmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu durum bariz olarak uluslararası kanunların ihlal edilmesidir ve uluslararası bir cevap verilmesi gerekir" sözlerini kullandı.

Avrupa Birliği yetkilileri, Rus Muhalih Alexei Navalny'yi zehirlemekle şüpheli olan Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemler gerektiğini öne sürmüştü. Jens Stoltenberg, bugün Rusya'ya, Rus Muhalif Alexei Navalny'nin zehirlemekle şüpheli olarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yürütülecek tarafsız soruşturmada tam anlamda destek vermesi için çağrıda bulundu. Jens Stoltenberg, yasa dışı kimyasal silah kullanımının uluslararası kanunlar tarafından yasaklandığını belirterek yaptığı açıklamada, "Bu saldırı sadece bir bireye yönelik değil temel demokratik kanunlara yönelik bir saldırıdır. Bu durum bariz olarak uluslararası kanunların ihlal edilmesidir ve uluslararası bir cevap verilmesi gerekir" dedi.

NATO, yapılan çağrıların ardından bugün muhalif Alexei Navalny'nin şüpheli zehirlenmesini tartışmak için özel kongre toplantısı yapma kararı aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in düzenlediği basın toplantısında, "Almanya ve tüm NATO üyelerine önerilerini almak için danışacağız" dedi.

Muhalif Alexei Navalny'nin zehirlendiğine yönelik yapılan açıklamanın ardından Avrupalı yetkililer ve Alman politikacılar tarafından, Rusya'ya karşı kısıtlayıcı önlemler alınması için çağrıda bulunmuştu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, "Kimyasal silah kullanımı ne şartla olursa olsun kesinlikle kabul edilemez. Kimyasal silahların kullanılması halinde uluslararası kanunların ve insan hakları standartlarının çiğnenmesi demektir. Avrupa Birliği olarak uluslararası kurum ve birliklere kısıtlayıcı önlemler dahil olmak üzere, uygun cevabın verilmesi ve doğru olanın yapılması için çağrıda bulunuyoruz" demişti.

Moskova yönetimi yaptığı açıklamada, bu asılsız iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt olmadığını savundu.

Almanya Devleti tarafından bu hafta yaptığı açıklamada, Alexei Navalny'nin askeri tip sinir gazı olan olan Novichok ile zehirlendiğini söylemişti. İngiltere'nin yaptığı açıklamada, 2018 yılında yine aynı madde kullanılarak Rusya, çift taraflı ajan Sergei Skripal zehirlenmişti. - WASHINGTON