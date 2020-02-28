NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya'ya kınama: Taraflar gerginliği azaltmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya'ya kınama: Taraflar gerginliği azaltmalı - Son Dakika Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya'ya kınama: Taraflar gerginliği azaltmalı

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'de Şam hükümeti ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarını kınadı. Stoltenberg, saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya'ya kınama: Taraflar gerginliği azaltmalı, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'de Şam hükümeti ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarını kınadı. Stoltenberg, saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.


İdlib'de gerginliğin artmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Stoltenberg arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

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Jens Stoltenberg, Suriye, İdlib, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:34 
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