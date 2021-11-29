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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Rusya'ya "Ukrayna" uyarısı - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Rusya'ya "Ukrayna" uyarısı

29.11.2021 20:04

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetlerini yakından ve endişeyle izlediklerini belirterek, "Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığının bedeli ve hem siyasi hem de ekonomik sonuçları olacaktır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetlerini yakından ve endişeyle izlediklerini belirterek, "Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığının bedeli ve hem siyasi hem de ekonomik sonuçları olacaktır." dedi.

Stoltenberg, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenleneceği Letonya'nın başkenti Riga'da, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki günlük toplantıda, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı ve Belarus'tan Polonya, Letonya ve Litvanya'ya geçmek için sınıra gelen kişilerle ilgili durumun da konuşulacağını aktaran Stoltenberg, Belarus yönetiminin, göçmenleri suistimal ettiğini ve bunun bölgesel istikrara zarar verdiğini söyledi.

Ukrayna'nın, Rusya ile sınırındaki durumu da yakından ve endişeyle izlediklerini kaydeden Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya bu yıl ikinci kez geniş çaplı ve alışılmadık şekilde güçlerini bölgede topladı. Burada ağır silahlar, topçular, zırhlı birlikler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemleri ile on binlerce muhabereye hazır asker görüyoruz. Bu askeri yığınak nedensiz ve izah edilmemiş şekilde buradadır. Bu durum gerginliği artırmakta, yanlış hesapların yapılması ihtimalini yükseltmektedir. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığının bedeli ve hem siyasi hem de ekonomik sonuçları olacaktır. Rusya şeffaf olmalı, gerginliği düşürmelidir."

Stoltenberg, Baltık bölgesinde NATO varlığının artırılmasıyla ilgili planlar bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra NATO'nun bölgede mevcudiyetini artırdığını belirtti.

"Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana toplu savunmamızın en büyük takviyesini son yıllarda yaptık" diyen Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin büyüklüğünü üçe katlayarak 40 bin askere çıkardıklarını, bu gücün gerektiğinde kısa süre içinde sevk edilebileceğini dile getirdi.

Yeni Stratejik Konsept'te neler olacak?

Jens Stoltenberg, yarın başlayacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Rusya dışında, ittifakın gelecek yıl İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan yeni Stratejik Konsept'inin de konuşulacağını bildirdi.

Son Stratejik Konsept belgesinin 2010'da kabul edildiğini hatırlatan Stoltenberg, bu belgede, Rusya'dan "stratejik ortak" olarak bahsedildiğini, Çin'den hiç söz edilmediğini, hibrit ve siber tehditlerin yer almadığını, o zamandan bu yana dünyanın değiştiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Rusya'nın nasıl davrandığını, siber ve terör tehditlerini, nükleer silahların yayılmasını ve giderek daha fazla küresel güç haline gelen Çin'in yükselişinin, güvenliğe etkilerini görüyoruz. Bütün bunlar, NATO'nun güçlü caydırıcılık ve savunma sunması gerekliliğini, bunun da yeni Stratejik Konsept içinde yer alması gerektiğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

NATO'nun, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ittifakı olduğunu anımsatan Stoltenberg, ancak bölgenin küresel tehditler ve sınamalarla karşı karşıya kaldığını, Çin'in yükselişiyle küresel güç dengesinin değiştiğini, tüm bunların yeni Stratejik Konsept belgesinde yer alması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Rusya'ya Ukrayna uyarısı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Rusya'ya Ukrayna uyarısı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Rusya'ya Ukrayna uyarısı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Rusya'ya Ukrayna uyarısı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Rusya'ya 'Ukrayna' uyarısı - Son Dakika


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