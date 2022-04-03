NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna'daki sivil ölümlere tepki - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere karşı uyguladığı "vahşetin" kabul edilemez olduğunu, sorumlularının yargılanması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Amerikan televizyon kanalı CNN'in "Birliğin Durumu" isimli programında konuştu.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili iddialar hakkında konuşan Stoltenberg, "Sivillere karşı on yıllardır Avrupa'da görmediğimiz türden bir vahşet. Sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Vahşetin, savaşın sona ermesi gerektiğini gösterdiğini belirten Stoltenberg, bu savaşı durdurmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki olası savaş suçları hakkında soruşturma açması, tüm gerçeklerin masaya yatırılması ve sorumluların hesap verebilir kılınmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Bu nedenle, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmayı memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.