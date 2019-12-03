Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den zirve öncesi kritik Türkiye mesajı
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den zirve öncesi kritik Türkiye mesajı - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den zirve öncesi kritik Türkiye mesajı

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Liderler Zirvesi öncesinde katıldığı bir etkinlikte, Türkiye'nin beklentilerine karşı NATO'nun cevabının ne olacağı sorusuna "Üye ülkelerimizin beklentilerine artık doyurucu cevaplar vermeliyiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den zirve öncesi kritik Türkiye mesajı, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Liderler Zirvesi öncesinde katıldığı bir etkinlikte, Türkiye'nin beklentilerine karşı NATO'nun cevabının ne olacağı sorusuna "Üye ülkelerimizin beklentilerine artık doyurucu cevaplar vermeliyiz" dedi.

NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümünün kutlanması vesilesiyle Londra'da hareketli saatler yaşanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesinde katıldığı bir etkinlikte diplomasi, basın ve akademik dünyadan temsilcilerle buluştu. Panelde, Türkiye'nin beklentilerine karşı NATO'nun tavrının ne olacağının sorulması üzerine Genel Sekreter Stoltenberg, "Üye ülkelerimizin beklentilerine artık doyurucu cevaplar vermeliyiz" ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerini nasıl yorumladığının sorulması üzerine ise, "Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum ancak kendisiyle aynı fikirde değilim" dedi.

Uzmanlara göre Stoltenberg'in sözleri NATO'nun Türkiye'nin taleplerine olumlu cevap verebileceği anlamına geliyor. Türkiye'nin özellikle terörle mücadele konusunda NATO'dan beklediği adımların atılabileceği sinyali anlamında yorumlanan bu ifadelerin, alınan kararlara ve NATO'nun tavrına ne şekilde yansıyacağı merak ediliyor.

(İHA)

Jens Stoltenberg, Sekreter, Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 01:43:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den zirve öncesi kritik Türkiye mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]