NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Doğu kanadına gönderdiğimiz güçler gerektiği sürece orada kalacak" - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Doğu kanadına gönderdiğimiz güçler gerektiği sürece orada kalacak"

24.03.2022 12:37
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Doğu kanadına gönderdiğimiz güçler gerektiği sürece orada kalacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın doğu kanadına gönderilen güçlerin, gerektiği sürece orada kalacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın doğu kanadına gönderilen güçlerin, gerektiği sürece orada kalacağını bildirdi.

Brüksel'de düzenlenen olağanüstü NATO zirvesi öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderlerin savunma harcamalarını artırmasını beklediğini söyledi.

"Dünyadaki en güçlü ittifakız. Yan yana durduğumuz sürece güvendeyiz." diyen Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya savaş açarak "büyük hata" yaptığını belirtti.

Stoltenberg, kimyasal silah kullanımıyla ilgili bir soru üzerine, bunun savaşın doğasını değiştireceğini belirterek "NATO'nun her zaman savunma ve yanıt vermeye hazır olduğunu söylemek dışında spekülasyon yapmak istemiyoruz." dedi.

NATO'nun doğu kanadını daha da güçlendireceğini, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını anımsatan Stoltenberg, bu güçlerin gerektiği sürece orada kalacaklarını söyledi.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, liderlerin Ukrayna halkı için neler yapılabileceğini ele almak üzere bir araya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu işi olabildiğince çabuk halletmek için birlikte çalışmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptırımlarımız ne kadar sert olursa, Putin rejimi etrafındaki ekonomik baskımız ne kadar sert olursa, Ukraynalılara daha hızlı yardım etmek için ne kadar çok şey yapabilirsek bu iş o kadar hızlı bitebilir."

Kanada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da dünyadaki ortakların birleşerek Ukrayna'yı desteklediği, Rusya'yı kınadığı ve ona karşı durduğu mesajını vurguladı.

Estonya

Baltık ülkelerinin tek başına savunma yapamayacaklarını vurgulayan Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise NATO ittifakının parçası olarak caydırıcı pozisyona ve savunma planına ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan oldukça endişe duyduklarını söyleyen Kallas, bu sürecin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmelerini ve ek adımlar atmalarını engellediğini kaydetti.

İspanya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Çin'in nasıl bir rol oynayacağının görüşüleceğini söyledi. Sanchez, "İspanyol devleti olarak, Vladimir Putin dışında kimsenin istemediği bu savaşta Çin'in yapıcı bir rol oynamasını her zaman savunacağız." diye konuştu.

Slovenya

Slovenya Başbakanı Janez Jansa "Rusya'nın biyolojik ve kimyasal silah kullanılacağı yönündeki konuşmalardan tedirginiz ancak ben Rusya ordusunun bu tür silahlar kullanacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Slovakya

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da Rusya'nın sınırların uluslararası hukukla belirlenmiş olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla bölgede artık kimsenin kendini güvende hissedemeyeceğini belirtti.

Nauseda, Rusya'ya yönelik muhtemel yaptırımların beşinci, altıncı paketinden bahsettiklerini ifade ederek yaptırımların sonuç almasının zaman aldığını ve bu nedenle mümkün olduğunca kararlı olmaları gerektiğini kaydetti.

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Jens Stoltenberg, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Doğu kanadına gönderdiğimiz güçler gerektiği sürece orada kalacak' - Son Dakika


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