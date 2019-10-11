NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi. Genel sekreter Stoltenberg, burada bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofise geçti. Genel sekreter Jens Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. - İSTANBUL
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