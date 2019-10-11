Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı
Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi. Genel sekreter Stoltenberg, burada bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.


İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofise geçti. Genel sekreter Jens Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. - İSTANBUL

Dolmabahçe Sarayı, Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
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