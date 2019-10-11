NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı
48 dakika önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandıİSTANBUL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:37 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı
İSTANBUL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi. Genel sekreter Stoltenberg, burada bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofise geçti. Genel sekreter Jens Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı toplantıda NATO'dan destek istedi Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Türkiye taviz vermeyecek Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü