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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor"

06.09.2021 17:10
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünyada nükleer ve gelişmiş silahların arttığını, "dünyanın hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir yere dönüştüğünü", silahların kontrolünde NATO'nun önemli bir platform sunduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünyada nükleer ve gelişmiş silahların arttığını, "dünyanın hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir yere dönüştüğünü", silahların kontrolünde NATO'nun önemli bir platform sunduğunu söyledi.

17. NATO Silahların Kontrolü, Silahsızlanma ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Konferansı'na video konferansla bağlanarak konuşma yapan Stoltenberg, silahların kontrolü, silahsızlanma ile nükleer silahların yeryüzünden kaldırılmasının önemine vurgu yaptı.

Rusya ve Çin'in son yıllardaki tutumuna değinen Stoltenberg, "Rusya, kuralları göz ardı etmeye ve esnetmeye devam ediyor, kilit önemdeki anlaşmaları baltalıyor. Rusya aynı zamanda kıtalararası balistik füzelerin de içinde bulunduğu çift maksatlı ve nükleer kabiliyetlerini modernize ediyor." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın ayrıca yeni silahlar geliştirdiğini, yerden fırlatılan yeni bir füze ve nükleer güçle çalışan seyir füzesi denediğini aktardı.

Çin'in nükleer cephaneliğinin de daha fazla başlık ve gelişmiş fırlatma sistemleriyle hızla genişlediğini dile getiren Stoltenberg, "Bütün bunlar hiçbir sınırlama ve şeffaflık olmadan meydana geliyor." diye konuştu.

Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin de nükleer silah alanındaki oyuncular olduğunu belirten Stoltenberg, bu ülkelerin küresel kuralları ihlal ettiğini söyledi.

Stoltenberg, "Dünya hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir hal alıyor. NATO ise bu değişen dünyaya uyumlanıyor. Geçen hazirandaki Brüksel Zirvesinde, gelecekteki güvenliğimiz için transatlantik gündemimiz NATO 2030 üzerinde mutabakata vardık. Bu da NATO'yu silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasını önlemede, müttefiklerle diğer ülkeleri bir araya getirerek bu kritik konularda ilerleme sağlamak için eşsiz bir platform olarak daha fazla kullanma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

NATO müttefiklerinin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını muhafaza etme, silahların kontrolünü güçlendirme ve ihlallere mukabele etmede daha fazla birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, küresel bir güç olarak Çin'in silahların kontrolü çabalarında sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Jens Stoltenberg, Silahsızlanma, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor' - Son Dakika


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