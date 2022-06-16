NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Erdoğan ile Sürekli Temas Halindeyiz. En Kısa Zamanda Bir Çözüm Bulmayı Hedefliyorum - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Erdoğan ile Sürekli Temas Halindeyiz. En Kısa Zamanda Bir Çözüm Bulmayı Hedefliyorum

16.06.2022 18:09
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Erdoğan ile Sürekli Temas Halindeyiz. En Kısa Zamanda Bir Çözüm Bulmayı Hedefliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından, “Finlandiya ve İsveç konusunda Ankara ile istişarelerde bulunuyoruz. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli olarak temas halindeyiz. Bu, üzerinde aktif olarak çalıştığımız bir konu ve en kısa zamanda bir çözüm bulmayı hedefliyorum” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, "Finlandiya ve İsveç konusunda Ankara ile istişarelerde bulunuyoruz. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli olarak temas halindeyiz. Bu, üzerinde aktif olarak çalıştığımız bir konu ve en kısa zamanda bir çözüm bulmayı hedefliyorum" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tutumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Ben ve müttefikler, Türkiye ve önemli müttefiklerin yalnızca terörle ilgili değil, diğer konulardaki endişelerini ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i ittifakımızın yeni üyeleri olarak kabul etmesini sağlayacak şekilde nasıl hitap edebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasından yana olduğunu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı özel konular var ve Finlandiya ve İsveç konusunda Ankara ile istişarelerde bulunuyoruz. Pazar ve pazartesi günü İsveç'i, Finlandiya'yı ziyaret ettim. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli temas halindeyim ve personelim de bu konularla ilgileniyor. Bu, üzerinde aktif olarak çalıştığımız bir konu ve en kısa zamanda bir çözüm bulmayı hedefliyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Erdoğan ile Sürekli Temas Halindeyiz. En Kısa Zamanda Bir Çözüm Bulmayı Hedefliyorum - Son Dakika

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